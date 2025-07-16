Глава МЗС Польщі пообіцяв подальші поставки військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська сторона працює над продовженням військової підтримки України в умовах російської агресії.

Про це він сказав журналістам на зустрічі глав МЗС країн Люблінського трикутника (Литва, Польща, Україна) у середу в Любліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Глава польського МЗС наголосив, що Люблінський трикутник надає і надаватиме підтримку Україні, яка героїчно бореться".

Він нагадав, що Польща вже надала Україні 45 пакетів різного озброєння та боєприпасів.

"Ми працюємо над наступними поставками", – пообіцяв міністр.

"Польща виділила на цю (військову. – Ред.) допомогу до цього часу 4 мільярди євро, не враховуючи координацію поставок військового обладнання інших країн та гуманітарну допомогу, надану третіми країнами", – додав він.

Окремо Сікорський зауважив, що Польща і Литва підтримують Україну політично в умовах російської агресії і діють на її користь на форумах міжнародних організацій.

Нагадаємо, в польському Любліні в середу відбувається зустріч очільників МЗС Польщі, України та Литви – у форматі, що отримав назву Люблінського трикутника.

Напередодні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував домовленість США і НАТО про закупівлю американської зброї для України.