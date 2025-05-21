Сын Трампа не исключает возможного участия в президентских выборах: "Призвание есть"

Старший сын президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – заявил в Катаре, что, возможно, однажды он будет баллотироваться на пост президента, ведь у него есть "призвание".

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

На вопрос модератора панели, будет ли он баллотироваться и "перенимать бразды правления" после того, как его отец покинет пост, он заявил: "Для меня честь, что меня об этом спросили, и честь, что некоторые люди не имеют ничего против этого".

"Итак, ответ таков: я не знаю, возможно, однажды. Вы знаете, призвание есть. Я всегда буду очень активным сторонником этих вещей. Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию", – заявил Трамп-младший.

4 мая президент США Дональд Трамп сделал самое четкое на данный момент заявление о том, что он покинет Белый дом в конце второго срока, не пытаясь продлить свое пребывание в должности.

Республиканец Энди Оглс предложил изменить формулировку 22-й поправки к Конституции США так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и не более чем на три срока в целом.

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