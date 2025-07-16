Премʼєр Чехії: заяви про скасування снарядної ініціативи для України небезпечні

Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала розкритикував заяви голови опозиційного руху ANO Андрея Бабіша про потенційне скасування ініціативи з постачання Україні боєприпасів.

Про це Фіала сказав на передвиборчому заході у Брно, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Премʼєр Чехії назвав "небезпечними" слова Бабіша щодо снарядної ініціативи, але відзначив, що не здивований ними, адже лідер ANO не раз критикував постачання боєприпасів Україні.

"Це дуже небезпечні речі, з одного боку, для безпеки Чехії, а з іншого – для престижу Чехії за кордоном, оскільки в чеській ініціативі активно беруть участь ціла низка інших країн, які є нашими союзниками", – додав він.

На думку Фіали, скасування ініціативи було б величезною помилкою.

Анджей Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії ANO на осінніх виборах уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

Чеська снарядна ініціатива для України допомогла доставити 1,5 мільйона боєприпасів минулого року, і поставки продовжуються цього року.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні цього року.