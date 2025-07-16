В Молдове жалуются на кампанию России по распространению фейков

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Воде призвал сограждан противодействовать влиянию фейковых новостей, за созданием и распространением которых стоит Россия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.md.

По словам Воде, каналы, связанные с российской пропагандой, все чаще распространяют тревожные, ложные или манипулятивные сообщения, в частности связанные с вступлением Молдовы в ЕС и ее "милитаризацией".

Представитель молдавского правительства заявил, что цель фейковых нарративов – остановить прогресс страны, скомпрометировать демократический процесс и навредить поддержке со стороны ЕС.

Он также предупредил, что в ближайшее время Молдову ждет еще более активное распространение фейков, поэтому власть будет напрямую общаться с людьми.

"Молдова сейчас движется в правильном направлении – к модернизации, развитию, Европе. Выбор должен быть сделан с заботой о будущем каждого, семей, общин и всей страны", – призвал Воде.

Молдове регулярно приходится опровергать дезинформацию Кремля. Например, в декабре пророссийские аккаунты распространяли фейк о том, что молдавские власти готовят войну в Приднестровье.

На днях Служба внешней разведки России даже увидела военную угрозу со стороны Молдовы и заявила, что НАТО якобы готовится задействовать ее в возможной будущей войне с РФ.