У Молдові бідкаються через кампанію Росії з поширення фейків

Речник уряду Молдови Даніель Воде закликав співгромадян протидіяти впливу фейкових новин, за створенням і поширенням яких стоїть Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.md.

За словами Воде, канали, пов'язані з російською пропагандою, все частіше поширюють тривожні, неправдиві або маніпулятивні повідомлення, зокрема повʼязані зі вступом Молдови в ЄС і її "мілітаризацією".

Речник молдовського уряду заявив, що мета фейкових наративів – зупинити прогрес країни, скомпрометувати демократичний процес і зашкодити підтримці з боку ЄС

Він також попередив, що найближчим часом на Молдову чекатиме ще активніше поширення фейків, тож влада буде безпосередньо спілкуватися з людьми.

"Молдова зараз рухається в правильному напрямку – до модернізації, розвитку, Європи. Вибір повинен бути зроблений з турботою про майбутнє кожного, сімей, громад і всієї країни", – закликав Воде.

Молдові регулярно доводиться спростовувати дезінформацію Кремля. Приміром, у грудні проросійські акаунти поширювали фейк про те, що молдовська влада готує війну в Придністровʼї.

Днями Служба зовнішньої розвідки Росії навіть побачила військову загрозу з боку Молдови і заявила, що НАТО буцімто готується задіяти її у можливій майбутній війні з РФ.