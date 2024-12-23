В Кишиневе опровергли фейки России, якобы Санду готовится напасть на Приднестровье

Глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел отреагировал на российский фейк о том, что президент Молдовы Майя Санду якобы "требовала подготовить силовой захват электростанции (Молдавской ГРЭС в Приднестровье)".

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Бэлуцел предупредил о фейке, который распространяет Служба внешней разведки России – в нем утверждают, что Санду якобы "поручила создать план силового захвата МГРЭС", "завести уголовные дела за сепаратизм", а также допустила "попытки развязать реальную войну в регионе".

Как отметили журналисты, Бэлуцел напомнил, что страна продолжает настаивать на мирном урегулировании конфликта в Приднестровье и выводе российских войск с территории страны.

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"Мы официально заявляем, что Республика Молдова продолжает настаивать на мирном урегулировании конфликта и не рассматривает вариант военных действий. Главным шагом для решения проблемы является полный вывод российских войск, которые незаконно находятся на территории Молдовы", – подчеркнул Бэлуцел.

Глава администрации также прокомментировал и обвинения в адрес Кишинева и Киева относительно ситуации с газом в регионе.

"Мы напоминаем, что между Moldovagaz и "Газпромом" есть договор, который гарантирует поставки газа на левый берег Днестра, независимо от транзитных маршрутов. Проблемы с поставками газа возникли из-за того, что "Газпром" не выполняет свои обязательства по контракту, а не из-за действий молдавского правительства", – сказал он.

Как сообщает Бюро по реинтеграции, обвинения Службы внешней разведки России – попытка манипулировать общественным мнением, дестабилизировать ситуацию в стране и создать атмосферу недоверия.

В ведомстве акцентировали, что "антимолдовская истерия, наблюдаемая в последние дни в Тирасполе, а также попытки Москвы и ее союзников по обе стороны Днестра обвинить правительство Кишинева в возможном энергетическом и гуманитарном кризисе" в восточных районах страны, подтверждают гипотезу.

"Распространение якобы "оперативной информации" о вымышленной молдовской военной операции в регионе также способствует этому. Все это указывает на попытки российских властей и ее местных партнеров дестабилизировать ситуацию в Молдове, посеять страх и недоверие среди граждан", – заявили в ведомстве.

Как напомнили в издании, в фейке, который распространяла Россия, утверждается, что Санду якобы "приказала завести уголовные дела в отношении руководства" региона, "подвергать рядовых жителей Приднестровья тщательным осмотрам", "подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС", а также утверждается, что "молдавский президент попытается развязать реальную войну в регионе".

Власти Молдовы в очередной раз призывают граждан быть осторожными с фейковыми новостями, которые распространяют в интернете, и доверять только информации из официальных источников.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

Приднестровье и его экономика полностью зависит от бесплатного российского газа, в то же время Молдова критически зависима от электроэнергии, которая поступает с электростанции на территории региона.

В правительстве Молдовы допустили, что будут вывозить из Приднестровья наиболее уязвимые категории жителей, если реализуется худший сценарий энергетического кризиса и регион останется без российского газа.

В ЕС готовы помочь Молдове деньгами, если Россия прекратит поставки газа с 1 января 2025 года.

Подробно о сложившейся ситуации – в статье Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье