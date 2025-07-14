Служба внешней разведки России увидела военную угрозу со стороны Молдовы и заявила, что НАТО якобы готовится задействовать ее в возможной будущей войне с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала пресс-служба ведомства 14 июля с заголовком, что "НАТО превращает Молдову в новый военный таран против России".

В СВР заявили, что имеют данные о намерениях НАТО "задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией" и "в Брюсселе" якобы решили превратить ее в "передовой плацдарм" на восточном фланге НАТО.

"Натовцы, закусив удила, усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон. Территорию Молдовы хотят сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам", – пишет СВР.

"С этой целью реализуют проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов. Строятся логистические хабы, большие склады и площадки для концентрации военной техники. Аэродромы Маркулешты и Бельцы, что вблизи украинского театра военных действий, модернизируются с прицелом на возможность принимать значительное количество военной и военно-транспортной авиации", – говорится в заявлении.

Далее добавляют, что в случае войны граждане Молдовы должны "стать пушечным мясом" и "принять первый удар", и, мол, именно этим объясняется сотрудничество нынешней власти Молдовы с инструкторами НАТО и введение натовских стандартов, а "режим Майи Санду" готов "удовлетворять все запросы Запада, чтобы их не отогнали от кормушки", потому что нуждается в поддержке перед осенними парламентскими выборами.

Далее СВР заявляет, что Майя Санду обещает партнерам отменить нейтральный статус Молдовы, что будет "началом конца" для страны.

"Президента Санду давно и справедливо обвиняют, что она целенаправленно скармливает возглавляемую ею страну Румынии, гражданство которой имеет. Но теперь становится очевидно, что Санду и ее окружение готовы пойти гораздо дальше, а именно – отдать Молдову натовцам, чтобы они просто сточили ее о Россию. Видимо, людоедская слава Зеленского не дает покоя поклоннице гей-парадов и евроинтеграции", – заявило российское ведомство.

Как известно, Россия рассчитывает на победу пророссийских сил во время осенних парламентских выборов в Молдове 28 сентября, что сразу ослабило бы позиции Майи Санду и поставило под вопрос дальнейший курс страны.

Пророссийский лидер молдовских социалистов Игорь Додон публично признал планы создания мегаблока Кремля на выборах в Молдове и обещает в случае победы на выборах в Молдове возобновить поставки газа из РФ. Соратники беглого олигарха Шора продавливают требование разрешить почтовое голосование для граждан Молдовы в России.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что власти страны настроены не допустить внешнего вмешательства в выборы.

Детали о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре".