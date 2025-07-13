Фон дер Ляйен о тарифах Трампа: ЕС подготовил контрмеры, но еще не время

Европейский Союз подготовил контрмеры в ответ на повышение тарифов на европейские товары Соединенными Штатами, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в общении с журналистами в Брюсселе в воскресенье, 13 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

В Евросоюзе считают, что возможности решить проблему с тарифами США путем переговоров еще не исчерпалась, хотя и имеют подготовленные ответные меры.

"С самого начала мы работали над подготовкой и сейчас готовы ответить контрмерами. Мы подготовились к этому и можем ответить в случае необходимости", – заявила фон дер Ляйен.

Тем не менее, она добавила, что предпочитает решать вопрос путем переговоров.

"Мы всегда четко заявляли, что отдаем предпочтение согласованному решению. Это остается в силе и сейчас. Мы воспользуемся временем, которое есть до 1 августа", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она констатировала, что Соединенные Штаты направили в Брюссель письмо с перечнем мер, "которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение".

"Поэтому мы также продолжим приостановление наших контрмер до начала августа. В то же время мы продолжим подготовку дальнейших контрмер, чтобы быть полностью готовыми", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Премьер Нидерландов отметил, что анонсированный Трампом шаг является неправильным путем, и пообещал политическую поддержку руководству ЕС.