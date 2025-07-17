Трамп заявил, что установит пошлины для более 150 стран "одним махом"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что намерен отправить единое письмо, в котором сообщит более 150 странам, с какими тарифными ставками они столкнутся.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Все будет одинаково для всех, для этой группы", – сказал Трамп журналистам во время встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом бин Хамадом Аль Халифой в Белом доме.

"Это не большие страны, и они не ведут так много бизнеса. Не так, как те, с которыми мы договорились, как Китай, как Япония", – отметил он.

Сейчас все страны платят дополнительный базовый тариф в размере 10 процентов, который Трамп установил в апреле. Ранее Трамп указывал, что новая базовая ставка может составить от 15 до 20 процентов, но в среду не упоминал о тарифной ставке.

Вероятно, среди этих более 150 стран будет и Украина, поскольку нашего государства до сих пор не было среди тех, кто получил отдельное письмо Трампа.

Трамп уже разослал около двух десятков писем, информируя отдельных торговых партнеров, таких как Европейский Союз, Япония и Южная Корея, о тарифной ставке, с которой они столкнутся с 1 августа.

Ранее Трамп в письме главе Молдовы Майи Санду сообщил о введении тарифов в 25% на все молдавские товары, которые будут ввозиться в Штаты.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению торгового соглашения с Индией, в то время как соглашение может быть достигнуто и с Европой.