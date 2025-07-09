Трамп написав президентці Молдови листа – повідомив про нові тарифи

Президент США Дональд Трамп у листі до глави Молдови Маї Санду повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", лист був опублікований в акаунті Трампа на Truth Social.

Американський президент стверджує, що США продовжуватимуть торгівлю з Молдовою, але будуть усувати "довготривалий і дуже стійкий дефіцит торгівлі, спричинений тарифною та нетарифною політикою і торговельними бар'єрами".

"З 1 серпня 2025 року ми будемо стягувати з Молдови мито в розмірі лише 25% на всі молдовські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", – ідеться в листі.

Трамп також попередив, що в разі запровадження Молдовою мит на американські товари США піднімуть свої мита на таку ж ставку.

Водночас якщо молдовські виробники виготовлятимуть товари у Штатах, на них мита поширюватись не будуть.

"Ці тарифи можуть бути змінені в бік збільшення або зменшення залежно від наших відносин з вашою країною. Ви ніколи не будете розчаровані Сполученими Штатами Америки", – підсумовує президент США.

Починаючи з цього тижня, США почали інформувати деякі країни про запровадження нових тарифів – разом із чітким попередженням, що навіть ці ставки можуть змінитися у будь-який момент.

Нагадаємо, що на початку квітня Трамп оголосив про запровадження тарифу у 31% на продукцію з Молдови. Тоді молдовська влада заявила, що підтримає місцевих виробників, які постраждають від тарифів.