Трамп заявив, що торговельна угода з ЄС "можлива", хоч він і "байдужий" до цього

Сполучені Штати дуже близькі до укладення торговельної угоди з Індією, в той час як угода може бути досягнута і з Європою, але ще занадто рано говорити про те, чи може бути досягнута угода з Канадою.

Про це заявив президент Дональд Трамп в інтерв'ю, яке вийшло в середу на радіостанції Real America's Voice, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щоб домогтися того, що Трамп вважає кращими умовами з торговими партнерами і способами скорочення величезного торгового дефіциту США, його адміністрація веде переговори про торговельні угоди до 1 серпня, коли мита на більшу частину американського імпорту повинні знову підвищитися.

"Ми дуже близькі щодо Індії, і ... ми могли б укласти угоду з (ЄС)", – сказав Трамп, відповідаючи на питання, які торгові угоди є на горизонті.

Коментарі Трампа з'явилися в той час, коли єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович прямував до Вашингтона для обговорення тарифів, а індійська торгова делегація прибула до Вашингтона в понеділок для проведення нових переговорів.

"(Європейський) Союз був жорстоким, а зараз вони дуже добрі. Вони хочуть укласти угоду, і вона буде значно відрізнятися від тієї, яку ми мали протягом багатьох років", – додав він.

"Ми можемо укласти угоду з Європою. Ви знаєте, я дуже байдужий до цього", – сказав Трамп, стверджуючи, що він розглядає лист, який він надіслав до ЄС, як угоду.

Відповідаючи на запитання про перспективи угоди з Канадою, яка, як і ЄС, готує контрзаходи, якщо переговори зі США не приведуть до угоди, Трамп сказав: "Поки що рано говорити про це".

Його коментар збігається з оцінкою прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який раніше в середу заявив, що угода, яка підійде канадським робітникам, ще не обговорюється.

Трамп також сказав, що, ймовірно, запровадить загальний тариф у розмірі 10% або 15% для менших країн.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість розв'язати питання шляхом переговорів.