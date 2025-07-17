Польша вызвала представителя посольства РФ из-за удара по польской фабрике в Виннице

Польша вызвала на беседу представителя посольства России в связи с попаданием "Шахедов" в предприятие польской компании в Виннице.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши, пишет "Европейская правда".

Как отмечают, вызов представителя посольства РФ состоялся 16 июля, после ночи, когда ударные БПЛА попали в предприятие группы "Барлинек" в Виннице, изготавливающей напольные покрытия.

Polskie MSZ zakomunikowało wczoraj przedstawicielowi ambasady Federacji Rosyjskiej, że atak na fabrykę firmy "Barlinek" w Winnicy, będącą polską własnością, a zajmującą się wyłącznie produkcją cywilną, jest złamaniem prawa międzynarodowego. – Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) July 17, 2025

"Вчера Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику "Барлинек" в Виннице, который является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", – отметили на странице пресс-секретаря МИД Польши в соцсети Х.

Напомним, 16 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что польская фабрика "Барлинек" в Виннице подверглась попаданиям российских дронов.

Сикорский надеется, что Европейский Союз сможет в ближайшее время принять 18-й пакет санкций против России. Также он пообещал дальнейшие поставки военной помощи Украине.