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Польша вызвала представителя посольства РФ из-за удара по польской фабрике в Виннице

Новости — Четверг, 17 июля 2025, 11:47 — Мария Емец

Польша вызвала на беседу представителя посольства России в связи с попаданием "Шахедов" в предприятие польской компании в Виннице.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши, пишет "Европейская правда".

Как отмечают, вызов представителя посольства РФ состоялся 16 июля, после ночи, когда ударные БПЛА попали в предприятие группы "Барлинек" в Виннице, изготавливающей напольные покрытия. 

"Вчера Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику "Барлинек" в Виннице, который является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", – отметили на странице пресс-секретаря МИД Польши в соцсети Х.

Напомним, 16 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что польская фабрика "Барлинек" в Виннице подверглась попаданиям российских дронов

Сикорский надеется, что Европейский Союз сможет в ближайшее время принять 18-й пакет санкций против России. Также он пообещал дальнейшие поставки военной помощи Украине.

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