МИД Польши: в Виннице российские БПЛА попали в польское предприятие

В результате российской атаки ударных БПЛА в Виннице повреждена фабрика польской группы Barlinek, там есть пострадавшие.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет "Европейская правда".

Сикорский сообщил, что во время атаки российских ударных БПЛА по Виннице повреждено предприятие польской Barlinek Group.

Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tym dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat.

Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic. – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 16, 2025

"Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака с трех направлений. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами. На месте работают украинские службы, присутствуют также представители нашего консульства. Преступная война Путина приближается к нашим границам", – написал глава МИД Польши.

Barlinek Group занимается производством деревянного напольного покрытия.

По последней информации, в Виннице всего восемь пострадавших. В течение вечера и ночи под российскими ударами оказались также прифронтовой Краматорск, Харьков и Кривой Рог, во всех городах есть разрушения.

Жители румынских городков над Дунаем стали свидетелями очередных ударов РФ возле Измаила.