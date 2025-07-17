Почему Фицо до сих пор блокирует новый пакет санкций ЕС и при каких условиях снимет вето

Еврокомиссия была очень близка к тому, чтобы Словакия отказалась от ветирования 18-го пакета санкций против РФ.

На такую возможность накануне намекал словацкий премьер Роберт Фицо, но в итоге поступил иначе.

О том, сколько может продолжаться такое блокирование санкций со стороны Братиславы и при каких условиях Фицо готов их поддержать, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен. Далее – краткое ее изложение.

Предложенные санкции касаются как российского финсектора (в частности, предлагается расширить запрет на пользование системой SWIFT, а также ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций), экспорта (в том числе – продукции машиностроения, металлургии и химии), однако ключевые ограничения касаются энергетики.

Еврокомиссия предлагает снизить верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, ввести запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, добавить в санкционный список еще 77 кораблей российского "теневого флота", а также ввести запрет на транзакции по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2" (то есть закрыть все возможности для планов возобновить их работу).

Сначала Еврокомиссии удалось снять все опасения Словакии относительно влияния этих санкций на ее экономику.

Однако в Братиславе нашли другую причину для блокировки.

Новым объектом критики словацких властей стали намерения ЕС отказаться от закупок российской нефти и газа с 2028 года.

Эта инициатива внедряется в рамках проекта ЕС REPowerEU, которую Фицо не может заблокировать напрямую, а потому пытается использовать любую возможность, чтобы выторговать себе или исключения из этих требований, или другие послабления.

Компромисс от Фицо выглядит следующим образом: Еврокомиссия должна предоставить гарантии, что с 2028 года смена поставщика энергоресурсов не приведет к убыткам для Словакии.

Конечно, гарантировать это просто невозможно. Ведь в подобной ситуации оказались и другие центральноевропейские страны. Однако их правительства, в отличие от правительства Фицо, занимались этим вопросом и нашли альтернативу за приемлемую цену.

Так что получается, что предложение Фицо просто заключается в том, чтобы другие страны ЕС заплатили за то, чтобы компенсировать бездействие словацкого правительства.

В ответ на это в Еврокомиссии предложили свою помощь Словакии в решении проблемы обеспечения энергоресурсами с 2028 года. Однако без гарантий финансовых компенсаций.

Блокированием санкций словацкий премьер хочет показать внутреннему избирателю, а он опирается на антизападный и часто пророссийский электорат, что не прогибается перед Брюсселем. А потому для того, чтобы согласиться на санкции, он требует что-то, что можно "продать" как доказательство победы.

Роберту Фицо, чье правительство только подходит к своему "экватору", нужны досрочные выборы для того, чтобы восстановить управляемость коалицией. Однако окончательное решение он примет, только если поверит, что способен выиграть эти выборы, а сейчас такой гарантии нет.

В случае, когда Еврокомиссия не готова идти на такие уступки, которые можно без проблем "продать" пророссийскому избирателю, у правительства Словакии остается одна стратегия – тянуть время.

А с недавних пор к блокированию санкций присоединилась и Мальта.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.