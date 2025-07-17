В Польше посадили врачей из-за резонансной смерти женщины, которой не сделали аборт

Районный суд города Пщина на юге Польши в четверг вынес окончательный приговор по делу о смерти женщины по имени Изабелла, которая произошла из-за отказа врачей сделать ей аборт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Изабелла умерла в сентябре 2021 года на 22-й неделе беременности. Она умерла в результате септического шока, а ее семья обвинила врачей в промедлении с оказанием помощи 30-летней женщине.

Смерть женщины вызвала по всей Польше протесты против действующих законов об абортах, которые были ужесточены во время пребывания у власти правого правительства "Права и справедливости".

В деле фигурировали трое врачей, которым инкриминировали создание непосредственной угрозы для жизни Изабеллы из-за отказа проводить аборт.

Как сообщила прокуратура, ни один из врачей во время допросов не признал свою вину.

Двум врачам присудили реальный тюремный срок – год и три месяца и год и шесть месяцев соответственно. Третьему фигуранту присудили год заключения, но с отсрочкой на два года.

Фигурантам также запретили заниматься врачебной практикой в течение четырех или шести лет.

В настоящее время женщины в Польше могут сделать аборт только в больнице, если беременность наступила в результате сексуального насилия или инцеста или представляет прямую угрозу жизни или здоровью матери. В Польше также запрещена помощь в проведении аборта, которая наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

В прошлом году правящая коалиция согласовала законопроект о декриминализации помощи в аборте и декриминализации аборта с согласия беременной женщины до 12-й недели беременности, но он неожиданно провалился в Сейме.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы жизни матери или ее здоровью, а также при наличии пороков развития плода.