В Польше в аварию попал военный грузовик с 24 солдатами, есть пострадавшие

На севере Польши двое солдат получили легкие ранения в ДТП с участием четырех транспортных средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В аварию попали три гражданские машины и военный грузовик, в кузове которого находились 24 солдата.

Двое военнослужащих были доставлены в больницу в Колобжеге. Их жизни ничего не угрожает.

Сержант Памела Борковска из Колобжегского районного управления полиции сообщила, что все участники аварии были трезвыми.

Причина инцидента пока что не выяснена. Сержант Борковска сообщила, что полиция рассматривает различные версии произошедшего.

Во Франции 20 марта произошло ДТП с участием четырех автобусов, перевозивших военнослужащих, в результате чего пострадали 36 человек.

А в январе на юге Чехии исторический автомобиль перевернулся во время военного показа, в результате чего погибли два человека.