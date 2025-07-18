Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Францией о подготовке на истребителях Mirage большего количества украинских пилотов – параллельно с теми, которые уже учатся.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он вспомнил, рассказывая о содержании телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", – отметил президент.

Также обсуждали поставки ракет для систем ПВО SAMP/T и финансирование дронов-перехватчиков.

Напомним, о прибытии в Украину первых французских истребителей Mirage стало известно в начале февраля 2025 года. После того Франция обнародовала видео подготовки украинских пилотов на самолетах Mirage 2000-5.

Весной Зеленский вспоминал, что обсуждал с Макроном поставки большего количества истребителей Mirage, и отмечал, что они прекрасно показали себя.

Этот вопрос обсуждали и на июньских переговорах с президентом Франции на полях саммита НАТО.