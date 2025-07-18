Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Францією щодо підготовки на винищувачах Mirage більшої кількості українських пілотів – паралельно з тими, які вже навчаються.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він згадав, розповідаючи про зміст телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для "Міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках", – зазначив президент.

Також обговорювали постачання ракет для систем ППО SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, про прибуття в Україну перших французьких винищувачів Mirage стало відомо на початку лютого 2025 року. Після того Франція оприлюднила відео підготовки українських пілотів на літаках Mirage 2000-5.

Навесні Зеленський згадував, що обговорював з Макроном постачання більшої кількості винищувачів Mirage, та відзначав, що вони чудово показали себе.

Це питання обговорювали і на червневих переговорах з президентом Франції на полях саміту НАТО.