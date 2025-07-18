Зеленський і Макрон провели телефонну розмову

Президенти України та Франції у п’ятницю 18 липня провели телефонну розмову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони повідомили у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Емманюелем Макроном була "дуже змістовною" і тривала близько години.

За його словами, йшлося про ситуацію на фронті й першочергові оборонні потреби України, у тому числі посилення української ППО – зокрема, про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам… Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", – зазначив Зеленський.

Також він розкрив, що Франція готова навчати ще певну додаткову кількість українських пілотів на винищувачах Mirage.

Крім того, обговорювали подальші кроки для реалізації домовленостей на останній зустрічі "коаліції рішучих".

"Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакета санкцій Євросоюзу", – розповів Зеленський.

Макрон зі свого боку не розкривав змісту розмови, але наголосив на тому, що Франція розуміє стратегічну важливість підтримки України.

"Зараз як ніколи необхідно нагадувати, що безпека, свобода і майбутнє Європи тісно пов’язані з долею України", – наголосив він.

Макрон нагадав про останню "зустріч коаліції" рішучих з 30 лідерами з різних країн, де вперше були присутні представники США.

"Усі разом ми посилюємо тиск на Росію, щоб добитися безумовного припинення вогню та початку перемовин з метою забезпечення надійного і тривалого миру. Вітаю ухвалення ЄС сьогодні вранці нового пакета санкцій проти Росії", – зазначив президент Франції.

Нагадаємо, лідери так званої коаліції рішучих за підсумками зустрічі 10 липня погодили плани розгортання сил в Україні та створення штаб-квартири у Парижі.