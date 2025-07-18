Украина выразила солидарность с партнерами из-за кибератак России

Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил в поддержке со стороны Украины европейских государств, подвергшихся российским кибератакам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Х.

Сибига заявил, что Украина "полностью солидарна с ЕС, Великобританией и другими международными партнерами, которые стали объектом настойчивых гибридных кампаний России".

"Украина имеет уникальный опыт противодействия гибридным угрозам и кибератакам России. В тесном сотрудничестве с нашими партнерами мы будем продолжать вносить свой вклад, укрепляя нашу коллективную устойчивость к киберугрозам и усиливая нашу общую безопасность", – добавил глава МИД.

Ранее в пятницу Великобритания сообщила о разоблачении операции российской военной разведки, связанной с использованием сложного вредоносного программного обеспечения для кибершпионажа.

На этом фоне НАТО резко осудило кибердеятельность России, угрожающую безопасности государств-членов Альянса.

Ранее писали, что правоохранители более десяти европейских государств, а также Канады и США провели совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16).