НАТО осудил кибератаки России и подтвердил готовность к коллективному ответу

НАТО резко осудил кибердеятельность России, угрожающую безопасности государств-членов Альянса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление.

В пятницу, 18 июля, Альянс выразил солидарность с Эстонией, Францией, Великобританией, США, Германией и Чехией, которые ранее публично обвинили российское ГРУ и подконтрольную ему хакерскую группировку APT 28 в атаках против членов НАТО, Украины и других стран.

В заявлении подчеркивается, что эти атаки были направлены не только на правительственные учреждения, но и на операторов критической инфраструктуры в странах Альянса, в частности в Румынии.

НАТО считает такие действия частью более широкой гибридной кампании Кремля по дестабилизации союзников и поддержке агрессивной войны против Украины.

Альянс призвал Россию немедленно прекратить кибератаки и гибридные действия, подчеркнув, что Москва игнорирует международные правила ответственного поведения в киберпространстве, к которым сама же обязывалась.

НАТО заверил, что поддержка Украины – включая киберпомощь в рамках Таллиннского механизма – продолжится.

Также Альянс подчеркнул, что готов использовать весь спектр возможностей для защиты от киберугроз и будет реагировать на них определенным образом и в определенное время, в соответствии с международным правом и совместно с партнерами, в частности Европейским Союзом.

Обратим внимание, в этот же день Великобритания сообщила о разоблачении операции российской военной разведки, связанной с использованием сложного вредоносного программного обеспечения для кибершпионажа.

16 июля писали, что правоохранители более десяти европейских государств, а также Канады и США осуществили совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16).