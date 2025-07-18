Україна висловила солідарність із партнерами через кібератаки Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив у підтримці з боку України європейських держав, які зазнали російських кібератак.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Х.

Сибіга заявив, що Україна "повністю солідарна з ЄС, Великою Британією та іншими міжнародними партнерами, які стали об'єктом наполегливих гібридних кампаній Росії".

"Україна має унікальний досвід протидії гібридним загрозам та кібератакам Росії. У тісній співпраці з нашими партнерами ми продовжуватимемо робити свій внесок, зміцнюючи нашу колективну стійкість до кіберзагроз та посилюючи нашу спільну безпеку", – додав глава МЗС.

Раніше у пʼятницю Велика Британія повідомила про викриття операції російської військової розвідки, пов’язаної з використанням складного шкідливого програмного забезпечення для кібершпигунства.

На цьому тлі НАТО різко засудив кібердіяльність Росії, що загрожує безпеці держав-членів Альянсу.

Раніше писали, що правоохоронці понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили спільну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16).