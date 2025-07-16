В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров

Правоохранители более десяти европейских государств, а также Канады и США осуществили совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16).

Об этом, как пишет "Европейская правда", в среду сообщил Европол.

В результате операции европейских и американских правоохранителей была разрушена инфраструктура для осуществления кибератак NoName057 (16), состоявшая из более ста компьютерных систем по всему миру.

Правоохранители Германии в свою очередь выдали шесть ордеров на арест злоумышленников, из них двум инкриминируют организацию деятельности NoName057(16). Их, а также еще одного подозреваемого, объявили в международный розыск.

Большинство идентифицированных злоумышленников, однако, находятся в России.

В операции против пророссийских хакеров участвовали правоохранительные и судебные органы Чехии, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и США.

Расследование также поддержали Бельгия, Канада, Эстония, Дания, Латвия, Румыния и Украина, отметил Европол.

Хакеры группировки NoName057(16) сначала осуществляли операции против Украины, но впоследствии расширили свою деятельность и против стран Евросоюза и НАТО.

К примеру, злоумышленники атаковали шведские и финские органы власти, а также пытались сорвать саммит "формулы мира" в Швейцарии.

Недавно власти Нидерландов также подтвердили, что во время последнего саммита НАТО в Гааге зафиксировали атаку, связанную с сетью NoName057(16). Все они были нейтрализованы без существенных перебоев.