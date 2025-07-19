Финляндия получит от ЕС 1,6 млрд евро на содержание границы с Россией

ЕС выделит Финляндии 1,6 миллиарда евро на содержание границы с Россией, что на миллиард евро больше, чем в текущем бюджетном периоде Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В пятницу, 18 июля, министры европейских стран обсуждали предложения Еврокомиссии по бюджету ЕС на 2028–2034 годы.

Согласно опубликованным накануне данным о распределении средств, Финляндия получит на содержание восточной границы на миллиард евро больше, чем в текущем периоде финансирования.

Министр по вопросам европейского сотрудничества и управления госкомпаниями Йоаким Странд подтвердил эту информацию.

"Комиссия предлагает Финляндии 1,6 млрд евро, исходя из критериев пограничного контроля и миграции. Это на 1 млрд евро больше, чем в текущем периоде", – заявил министр.

Странд отметил, что решение Еврокомиссии указывает на то, что финская точка зрения была принята во внимание.

Напомним, в июне Эстония начала строительство Балтийской оборонной зоны на границе с Россией.

Сообщалось также, что Финляндия внимательно следит за военной активностью России вблизи своей восточной границы после того, как финские вооруженные силы и СМИ сообщили о том, что российская сторона наращивает строительство военной инфраструктуры у финской границы.