Фінляндія отримає від ЄС 1,6 млрд євро на утримання кордону з Росією

ЄС виділить Фінляндії 1,6 мільярда євро для утримання кордону з Росією, що на мільярд євро більше, ніж у поточному бюджетному періоді Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У п’ятницю, 18 липня, міністри європейських країн обговорювали пропозиції Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Згідно з опублікованими напередодні даними про розподіл коштів, Фінляндія отримає для утримання східного кордону на мільярд євро більше, ніж у поточному періоді фінансування.

Міністр з питань європейської співпраці та управління держкомпаніями Йоакім Странд підтвердив цю інформацію.

"Комісія пропонує Фінляндії 1,6 млрд євро, виходячи з критеріїв прикордонного контролю та міграції. Це на 1 млрд євро більше, ніж у поточному періоді", – заявив міністр.

Странд зазначив, що рішення Єврокомісії вказує на те, що до уваги було взято фінську точку зору.

Нагадаємо, у червні Естонія почала будівництво Балтійської оборонної зони на кордоні з Росією.

Повідомляли також, що Фінляндія уважно стежить за військовою активністю Росії поблизу свого східного кордону після того, як фінські збройні сили та ЗМІ повідомили про те, що російська сторона нарощує будівництво військової інфраструктури біля фінського кордону.