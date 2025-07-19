В Финляндии разбился небольшой самолет

В субботу, 19 июля, вблизи аэропорта Ямяярви в юго-западной части Финляндии произошла авария двухместного ультралегкого самолета, в результате которой есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила полиция региона, цитирует Yle, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, в аварии погиб пилот, мужчина среднего возраста. Пассажир получил серьезные травмы и доставлен в больницу.

Фото: Yle

Полиция сообщает, что самолет, который попал в аварию, был двухместным сверхлегким самолетом с центром тяжести. Место аварии находится рядом с аэропортом Ямяярви. Самолет вылетел из аэропорта.

Сейчас правоохранители расследуют причины аварии.

В начале июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.

А в воскресенье, 13 июля, в британском аэропорту "Саутенд" разбился небольшой самолет, инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта.