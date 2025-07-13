В воскресенье, 13 июля, в британском аэропорту "Саутенд" разбился небольшой самолет, инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта.

Об этом сообщает полиция Эссекса, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, сообщение о крушении самолета длиной около 12 метров поступило незадолго до 16:00. На месте продолжается совместная работа всех экстренных служб, которая, по прогнозам, продлится еще несколько часов.

На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, видно густое черное облако дыма. Один из свидетелей сообщил, что наблюдал "огненный шар" в момент аварии.

BREAKING: Business jet crashes at London Southend Airport, no word on casualties https://t.co/bWgUMnFAhr – BNO News (@BNONews) July 13, 2025

Для реагирования на чрезвычайную ситуацию были направлены четыре пожарные бригады, в том числе внедорожники, а также четыре машины скорой помощи и столько же автомобилей экстренного реагирования. На месте работает воздушная скорая помощь.

Инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта "Саутенд", запланированных на вторую половину дня.

Фото: Х

В субботу, 5 июля, в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.

В тот же день почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.

А перед этим пассажирский самолет авиакомпании LOT, летевший из Софии в Варшаву, столкнулся с проблемой с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.