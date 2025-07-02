СМИ: премьер Испании готовит масштабные перестановки в своей партии после череды скандалов

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует провести масштабные перестановки в своей Социалистической партии (PSOE), которую в последнее время потряс ряд скандалов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации El Pais.

Источники рассказывают, что Санчес готовит серьезные кадровые перестановки в PSOE, чтобы попытаться преодолеть кризис доверия, который возник после задержания его близкого соратника Сантоса Сердана в рамках расследования дела о коррупции.

Изменения также коснутся внутрипартийных процедур, контроля и управления политсилой. Ожидаются изменения и в партийном этическом кодексе.

В субботу ожидается встреча федерального комитета PSOE. Предполагается, что многие лидеры будут требовать более быстрых и решительных действий, и возможно, что кто-то из них потребует созыва внеочередного съезда.

Несколько опрошенных региональных лидеров не считают это целесообразным на данный момент, поскольку это создаст больше проблем, чем решит.

В то же время собеседники рассказывают, что Санчес посылает своему ближайшему окружению сигнал о том, что не намерен сдаваться. Он продолжает сосредоточенно работать и проводить телефонные переговоры в поисках выхода из кризиса.

Ключевому союзнику Санчеса Сантосу Сердану инкриминируют причастность к взяткам.

Сам он отвергает обвинения, но в начале июня ушел с должности секретаря Социалистической рабочей партии Испании – третьей по иерархии в партии – и сложил депутатский мандат.

Отметим, что коррупционный скандал – не единственный, который ударил по нынешнему испанскому правительству.

В начале июня вспыхнул скандал с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

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