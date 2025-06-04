Правительство Испании сотряс скандал с утечкой записей

В Испании вспыхнул новый скандал, который рискует дестабилизировать правительство Педро Санчеса на фоне растущей политической напряженности в стране.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

В сеть попали записи, на которых бывший политик-социалист Лейре Диес пытается получить компрометирующую информацию на подполковника Антонио Баласа, главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями UCO.

На одной из записей Диес якобы говорит: "Если Балас мертв, это намного лучше".

Лидеры оппозиции рассматривают утечку записей как доказательство институциональных злоупотреблений, утверждая, что речь идет о кампании по подрыву UCO – ключевого подразделения, которое расследует дела о коррупции, связанные с ближайшим окружением премьера Санчеса.

"Грязная и мафиозная война, которую они (Социалистическая партия. – Ред.) ведут за кулисами, и поляризация, к которой они хотят подтолкнуть всех испанцев... мы не можем с этим смириться", – заявила во вторник законодателям Алисия Гарсия, представительница оппозиционной правой Народной партии.

Народная партия призвала министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласку, главу Гражданской гвардии Мерседес Гонсалес и министра юстиции Феликса Боланьоса появиться в парламенте. Оппозиция требует ясности в отношении связей правительства с Диесом и объяснения того, что она называет кампанией против UCO.

Скандал разгорелся на фоне расследования UCO в отношении лиц, близких к Санчесу, включая его жену, брата, а также членов его нынешнего и бывшего правительств.

Напомним, жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Больше об обвинениях и том, как они вызвали политический кризис в Испании, читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".