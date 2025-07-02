Литва обсудит с США приостановку военной помощи Украине

В ответ на решение США о прекращении поставок некоторых видов вооружения в Украину министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис заверил, что Литва обсудит этот вопрос с администрацией Дональда Трампа.

Его слова во время общения с журналистами в среду цитирует портал Delfi, сообщает "Европейская правда".

Будрис отметил, что Литва пока не получила сигналов от новой администрации США о готовности предоставить Украине дополнительную военную помощь.

"Та поддержка, которая оказывается, чрезвычайно важна, и мы продолжим вести переговоры с США о некоторых системах вооружения, определенных ресурсах, которые действительно нужны Украине в плане противовоздушной обороны, ракетных систем ПВО, но также и о некоторых других сферах", – сказал он.

Глава литовского МИД отдельно заверил, что Вильнюс продолжит поддержку Украины и будет призывать к такому шагу других.

В то же время Будрис отметил, что даже если бы США не возобновили приостановленные поставки оружия, другие страны НАТО оказали бы существенную поддержку.

"Учитывая, что без учета США страны НАТО в совокупности... планируют выделить в этом году 35 млрд евро, это почти соответствует той цифре, которую мы обязались выделить вместе с США на саммите в Вашингтоне год назад – 40 млрд", – резюмировал он.

Во вторник в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Украина заявила, что не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.