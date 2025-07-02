Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News.

Рютте заявил, что "полностью понимает" стремление США гарантировать первоочередную реализацию своих интересов в сфере безопасности.

"Но когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны", – отметил он.

Генсек напомнил, что на полях саммита НАТО на прошлой неделе президенты Украины и США провели встречу и "провели очень хорошее обсуждение, в частности, по системам ПВО".

"Да, я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах оружия. В то же время мы должны допускать определенную гибкость", – считает Рютте.

Он отдельно подчеркнул, что европейские государства тем временем также наращивают оборонные расходы и помощь Украине, "но мы не можем обойтись без практической поддержки США".

"Это также и в интересах США – чтобы Украина не проиграла эту войну... А безопасная Европа также означает и безопасные США. Это все полностью взаимосвязанные вещи", – подытожил генсек НАТО.

Во вторник в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Украина заявила, что не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи.