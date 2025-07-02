Литва обговорить зі США призупинення військової допомоги Україні

У відповідь на рішення США про припинення поставок деяких видів озброєння в Україну міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс запевнив, що Литва обговорить це питання з адміністрацією Дональда Трампа.

Його слова під час спілкування з журналістами в середу цитує портал Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Будріс зауважив, що Литва наразі не отримала сигналів від нової адміністрації США про готовність надати Україні додаткову військову допомогу.

"Та підтримка, яка надається, надзвичайно важлива, і ми продовжимо вести переговори з США про деякі системи озброєння, певні ресурси, які справді потрібні Україні в плані протиповітряної оборони, ракетних систем ППО, але також і про деякі інші сфери", – сказав він.

Глава литовського МЗС окремо запевнив, що Вільнюс продовжить підтримку України та закликатиме до такого кроку інших.

Водночас Будріс зазначив, що навіть якби США не відновили призупинені поставки зброї, інші країни НАТО надали б істотну підтримку.

"З огляду на те, що, без урахування США, країни НАТО в сукупності… планують виділити цього року 35 млрд євро, це майже відповідає тій цифрі, яку ми зобов'язалися виділити разом із США на саміті у Вашингтоні рік тому – 40 млрд", – резюмував він.

У вівторок у Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.