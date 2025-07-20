Посол ЕС провела встречу с новым вице-премьером по евроинтеграции

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что провела встречу с новоназначенным вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

Об этом она написала в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Матернова отметила, что была рада встретиться с Тарасом Качкой в его новой роли вице-премьер-министра по вопросам интеграции в ЕС.

"Он имеет многолетний опыт в сфере интеграции в ЕС, особенно в области торговли и Соглашения об ассоциации. С нетерпением жду сотрудничества с ним на следующих этапах процесса вступления", – сообщила Матернова.

Верховная Рада в четверг, 17 июля, проголосовала за назначение нового правительства, в котором Тарас Качка займет пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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