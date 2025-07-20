Посол ЄС провела зустріч з новим віцепрем’єром з євроінтеграції

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що провела зустріч з новопризначеним віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Про це вона написала у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Матернова відзначила, що була рада зустрітися з Тарасом Качкою в його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань інтеграції до ЄС.

"Він має багаторічний досвід у сфері інтеграції до ЄС, особливо в галузі торгівлі та Угоди про асоціацію. З нетерпінням чекаю на співпрацю з ним на наступних етапах процесу вступу", – повідомила Матернова.

Верховна Рада у четвер, 17 липня, проголосувала за призначення нового уряду, у якому Тарас Качка обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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