Рада назначила Тараса Качку вице-премьером по европейской интеграции

Верховная Рада в четверг проголосовала за назначение нового правительства, в котором Тарас Качка займет должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – он заменит на этой должности Ольгу Стефанишину.

О результатах голосования сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

За назначение нового правительства Юлии Свириденко голосовали пакетом (кроме должностей министров иностранных дел и обороны). Новое правительство поддержали 253 депутата.

Накануне председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что будущий состав правительства предусматривает замену вице-премьера, ответственного за евроинтеграцию. В четверг Качку официально номинировали на должность.

Как сообщала "ЕвроПравда", назначенная в четверг премьер-министром Украины Юлия Свириденко выразила пожелание, чтобы координацией евроинтеграции занимался ее заместитель в Минэкономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Качка имеет длительный опыт работы на евроинтеграционном треке, вел переговоры по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, но фокусировался преимущественно на торговых вопросах.

В четверг президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении предшественницы Качки в должности Ольги Стефанишиной спецуполномоченной главы государства по развитию сотрудничества с США. Стефанишина должна стать новым послом Украины в Вашингтоне.