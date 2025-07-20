Вашингтон настроен оптимистично в отношении торгового соглашения с ЕС

Министр торговли США Говард Лутник выразил в воскресенье уверенность, что Соединенные Штаты смогут заключить торговое соглашение с Европейским Союзом.

Заявление американского чиновника приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Лутник сказал, что только что разговаривал по телефону с европейскими торговыми переговорщиками и что есть "достаточно возможностей" для соглашения.

"Это два крупнейших торговых партнера в мире, которые ведут переговоры между собой. Мы заключим соглашение. Я уверен, что мы договоримся", – сказал Лутник в интервью CBS.

12 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского Союза с 1 августа, после того как недельные переговоры не привели к заключению всеобъемлющего торгового соглашения. Лутник сказал, что это жесткий срок.

"Ничто не мешает странам вести переговоры с нами после 1 августа, но они начнут платить пошлины с 1 августа", – сказал он в эфире CBS.

Трамп объявил о введении пошлин в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он направил письма другим торговым партнерам, включая Мексику, Канаду, Японию и Бразилию, установив общие таможенные ставки от 20% до 50%, а также 50% пошлину на медь.

ЕС готов принять контрмеры против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.