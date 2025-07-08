В Германии настаивают: ЕС готов ввести контрмеры против США на фоне несправедливого соглашения

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Европейский Союз "готов принять контрмеры" против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения с лидером Штатов Дональдом Трампом.

Об этом он заявил во вторник, 8 июля, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как известно, Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем настойчиво добивается быстрого заключения соглашения с США, но среди членов ЕС растет беспокойство, что ЕС не должен заключать невыгодное соглашение.

"Мы хотим соглашения с американцами, но я скажу вам четко: соглашение должно быть справедливым. И если нам не удастся достичь справедливого соглашения с США, ЕС должен принять контрмеры, чтобы защитить нашу экономику", – заявил министр финансов Германии.

Он подчеркнул, что тарифы США "угрожают рабочим местам по обе стороны Атлантики".

"Эта торговая война вредит нам всем и должна быть быстро прекращена", – акцентировал Клингбайль.

Его заявление прозвучало в один день с заявлением министра финансов Швеции Элизабет Свантесон, которая назвала предложение США о введении 10-процентной пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС, в обмен на некоторые уступки в области автомобилестроения, авиации и медицинского оборудования "очень плохим".

В последние дни интенсивные торговые переговоры велись между США и Европейским Союзом, для которого последствия тарифной политики администрации Трампа могут быть болезненными.

Как известно, ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Также писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп провели "конструктивный разговор" в воскресенье, 6 июля.