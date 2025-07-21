Си Цзиньпин встретится с фон дер Ляйен и Коштой на этой неделе

На этой неделе в Пекине состоится саммит на высшем уровне с Европейским Союзом, в ходе которого лидер Китая Си Цзиньпин встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Китай подтвердил в понедельник, 21 июля, что на этой неделе в Пекине состоится саммит на высшем уровне с ЕС, посвященный 50-летию дипломатических отношений.

Фон дер Ляйен и Кошта посетят Китай в четверг, 24 июля, где встретятся с Си Цзиньпином.

Премьер-министр Китая Ли Цзян будет сопредседателем 25-го саммита Китай-ЕС с лидерами ЕС в тот же день.

Как сообщала "Европейская правда", в начале мая 2025 года китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова сотрудничать с лидерами ЕС.

Тем не менее, уже в июне ЕС объявил, что китайские компании будут исключены из участия в государственных закупках объемом более 5 млн евро – из-за систематической дискриминации европейских компаний и барьеров на рынке.

Также стоит обратить внимание, что встреча состоится на фоне недавнего заявления Министерства иностранных дел Китая о том, что оно выступает против односторонних санкций в отношении китайских граждан и юридических лиц на фоне нового пакета санкций Европейского Союза против России.