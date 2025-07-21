Сі Цзіньпін зустрінеться з фон дер Ляєн і Коштою цього тижня

Цього тижня у Пекіні відбудеться саміт на вищому рівні із Європейським Союзом, під час якого лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Китай підтвердив у понеділок, 21 липня, що цього тижня в Пекіні відбудеться саміт на вищому рівні з ЄС, присвячений 50-річчю дипломатичних відносин.

Фон дер Ляєн і Кошта відвідають Китай у четвер, 24 липня, де зустрінуться з Сі Цзіньпіном.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цзян буде співголовою 25-го саміту Китай-ЄС з лідерами ЄС того ж дня.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку травня 2025 року китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами ЄС.

Тим не менш, вже у червні ЄС оголосив, що китайські компанії будуть виключені з участі в державних закупівлях обсягом понад 5 млн євро – через систематичну дискримінацію європейських компаній та бар’єрів на ринку.

Також варто звернути увагу, що зустріч відбудеться на тлі того, як нещодавно Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що виступає проти односторонніх санкції щодо китайських громадян та юридичних осіб на тлі нового санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії.