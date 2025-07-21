Эрдоган заявил о поддержке Британией и Германией продажи истребителей Eurofighter

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Германия и Великобритания имеют "положительную позицию" относительно продажи истребителей Eurofighter Анкаре.

Об этом он заявил в понедельник, 21 июля, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Турция ведет переговоры о покупке истребителей Eurofighter Typhoon, которые производит консорциум Германии, Великобритании, Италии и Испании.

"Британцы и немцы подходят к этому вопросу положительно. Если Бог даст, я верю, что мы получим наши самолеты как можно скорее", – заявил Эрдоган во время общения с журналистами.

Он также отметил, что во время встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем увидел, что "они также положительно относятся к этому вопросу".

"Надеюсь, что мы сделаем этот шаг", – добавил турецкий президент.

Как известно, предыдущее немецкое правительство во главе с Олафом Шольцем выступало против продажи Eurofighter Турции, ссылаясь на политические соображения.

В то же время недавно СМИ сообщили, что новое правительство Германии, которое возглавляет Фридрих Мерц, больше не стоит на пути запланированной продажи самолетов Eurofighter Typhoon Турции.

Турция подала запрос на приобретение около 40 самолетов Eurofighter Typhoon в начале этого года.

В конце июня министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что решительно поддерживает стремление Турции приобрести истребители Eurofighter Typhoon, и подчеркнул важность страны для глобальной безопасности.