В ЕС исследовали, почему люди пенсионного возраста в разных странах продолжают работать

Около 13% людей пенсионного возраста в ЕС продолжают ходить на работу после получения первых пенсий, чаще всего их мотивацией является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.

Как пишет "Европейская правда", такие результаты исследования опубликовал Евростат на основе данных за 2023 год.

Исследование выяснило, что среди людей, достигших пенсионного возраста, большинство или не работали (22,4%), или прекратили работать (64,7%) в течение шести месяцев после получения первой пенсии.

In 2023, 13% of people in the EU aged 50-74 continued working during the 6 months following the receipt of their first old-age pension. 💼🗄



Highest shares in:

🇪🇪Estonia (54.9%)

🇱🇻Latvia (44.2%)



Lowest in:

🇷🇴Romania (1.7%)

🇬🇷Greece (4.2%)



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13% продолжили ходить на работу. Из них примерно половина работают так же, как и раньше, а остальные с определенными изменениями – берут меньшее количество часов, сменили работу, оставили одну работу из двух и тому подобное.

Наибольшая доля пенсионеров, которые продолжили работать – в Северной Европе, особенно в государствах Балтии (Эстония – почти 55%, Латвия – 44,2%, Литва – 43,7%), тогда как наименьшая – в Румынии (1,7%), Греции (4,2%) и Испании (4,9%).

Главная причина, почему пенсионеры продолжают работать – удовольствие от того, что они работают и остаются активными, об этом сказали 36,3% опрошенных. Еще 28,6% объяснили это финансовой необходимостью, среди женщин доля ответов на этот вопрос немного больше, чем среди мужчин.

Еще 11,2% опрошенных объяснили продолжение работы желанием оставаться вовлеченными в жизнь общества, около 9% – высокой заработной платой на последнем месте работы, еще часть – тем, что второй из супругов продолжает работать, или указали вариант "другие причины".

Доля пенсионеров, которые решили работать из-за того, что любят свою работу и хотят оставаться активными, самая высокая в Дании (61%), Нидерландах (почти 60%) и Италии (51,7%). Аутсайдерами по такой мотивации оказались Испания, Кипр и Словакия.

Финансовый стимул является главной причиной для пенсионеров на Кипре (более 68%), в Румынии (более 54%) и Болгарии (53,6%), тогда как самая низкая роль финансовой мотивации – для пенсионеров в Швеции (9,4%), Чехии (12,4%) и Люксембурге (14,4%).

Напомним, уже утвержденная пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста остается острой темой политических споров во Франции.

А в Швейцарии на референдуме поддержали дополнительную "13-ю пенсию".