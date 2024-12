В ЕС исследовали, почему люди пенсионного возраста в разных странах продолжают работать

Около 13% людей пенсионного возраста в ЕС продолжают ходить на работу после получения первых пенсий, чаще всего их мотивацией является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.

Как пишет "Европейская правда", такие результаты исследования опубликовал Евростат на основе данных за 2023 год.

Исследование выяснило, что среди людей, достигших пенсионного возраста, большинство или не работали (22,4%), или прекратили работать (64,7%) в течение шести месяцев после получения первой пенсии.

In 2023, 13% of people in the EU aged 50-74 continued working during the 6 months following the receipt of their first old-age pension. 💼🗄



Highest shares in:

🇪🇪Estonia (54.9%)

🇱🇻Latvia (44.2%)



Lowest in:

🇷🇴Romania (1.7%)

🇬🇷Greece (4.2%)



Learn more ➡️ https://t.co/uQViWWz2nd

