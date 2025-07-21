Новый "Рамштайн", который начинает 50-дневную кампанию по вооружению Украины, собрал 52 государства

В 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн", которое проходит в понедельник, 21 июля под председательством Великобритании и Германии, в онлайн-формате, принимают участие 52 государства.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили во вступительном слове, открывая заседание "Рамштайна", передает корреспондент "Европейской правды".

Великобритания и Германия собрали 52 государства для участия 29-м "Рамштайне", посвященном усилению обороны Украины.

"Меня зовут Джон Гили, я министр обороны Великобритании, я возглавляю и созываю эту Контактную группу по вопросам обороны Украины вместе с Борисом Писториусом (министром обороны Германии. – Ред.), и сегодня в этом звонке участвуют 52 союзники и партнеры. Это свидетельство вдохновения, которое украинский народ предоставляет нам своей борьбой за свободу и за безопасность всех свободных наций", – заявил Хили.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал новый план по "масштабной передаче вооружения НАТО" для Украины и пообещал быстро доставить его на поле боя.

"Великобритания поддерживает эту политику, мы полностью будем участвовать в ее успешной реализации", – сообщил министр обороны Британии.

И добавил, что, "чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, президент Трамп также запустил отсчет 50-дневного срока для Путина, чтобы согласиться на мир или столкнуться с сокрушительными экономическими санкциями".

"Как члены этой Контактной группы по вопросам обороны Украины, мы должны со своей стороны подключиться к 50-дневной кампании по вооружению Украины на поле боя, чтобы подтолкнуть Путина за стол переговоров", – подчеркнул Джон Хили.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "очень строгие" санкции против России, если она не согласится на прекращение огня до 2 сентября – то есть через 50 дней после заявления о продаже США "современного" оружия НАТО, которое может быть передано Украине.

В июле представители США впервые присоединились к встрече так называемой "коалиции решительных".