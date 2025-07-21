Новий "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, зібрав 52 держави

У 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн", яке відбувається у понеділок, 21 липня під головуванням Британії та Німеччини, у онлайн-форматі, беруть участь 52 держави.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у вступному слові, відкриваючи засідання "Рамштайну", передає кореспондентка "Європейської правди".

Британія та Німеччина зібрали 52 держави для участі 29-му "Рамштайні", присвяченому посиленню оборони України.

"Мене звати Джон Гілі, я міністр оборони Великої Британії, я співочолюю і скликаю цю Контактну групу з питань оборони України разом із Борисом Пісторіусом (міністром оборони Німеччини. – Ред.), і сьогодні у цьому дзвінку беруть участь 52 союзники та партнери. Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всіх вільних націй", – заявив Гілі.

Він нагадав, що минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував новий план щодо "масштабної передачі озброєння НАТО" для України та пообіцяв швидко доставити його на поле бою.

"Велика Британія підтримує цю політику, ми повністю братимемо участь в її успішній реалізації", – повідомив міністр оборони Британії.

І додав, що, "щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для самозахисту, президент Трамп також запустив відлік 50-денного терміну для Путіна, щоб погодитися на мир або зіткнутися з нищівними економічними санкціями".

"Як члени цієї Контактної групи з питань оборони України, ми маємо зі свого боку підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб підштовхнути Путіна за стіл переговорів", – наголосив Джон Гіллі.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "дуже суворі" санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня – тобто через 50 днів після заяви про продаж США "найсучаснішої" зброї НАТО, яка може бути передана Україні.

Зазначимо, у липні представники США вперше доєдналися до зустрічі так званої "коаліції рішучих".