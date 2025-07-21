В Эстонии решили доплачивать бонусы срочникам за хорошую физическую форму
В Эстонии решили ввести премию к ежемесячному денежному обеспечению срочников, которые на вступительном тесте показали хороший уровень физической подготовки.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
В июле анонсировали, что эстонские срочники в дальнейшем смогут получать премию на весь срок своей срочной службы, если сдадут вступительный тест по физподготовке на баллы от 240 (из 300) и выше.
Тест на физическую выносливость включает приседания и отжимания в течение 2 минут и бег на 3,2 км.
Нововведение ввели как пилотный проект с июля 2025 по январь 2027 года.
Ежемесячная надбавка тем, кто позаботился о своей физической форме перед призывом, составит 50 евро. Денежное обеспечение срочников, в зависимости от звания и продолжительности службы, составляет от 115 до 230 евро, поэтому 50 евро является ощутимым бонусом.
По статистике последних лет, только 30% призывников сдают физические нормативы на уровень, который считается удовлетворительным. Однако дальше, когда жесткие тренировки становятся повседневной рутиной, доля способных сдать нормативы растет.
В Вооруженных силах Эстонии ставят цель, чтобы физические нормативы на минимальный удовлетворительный уровень составляли 85% призывников.
Кроме того, одноразовую доплату в размере 1000 евро предусмотрели для тех, кто перед призывом успел получить водительское удостоверение на категорию В.
В Швеции также обсуждают, как улучшить жизнь срочникам и решить системные проблемы, прежде чем масштабировать призыв.
Напомним, в Дании с 1 июля вступил в силу призыв женщин в армию наравне с мужчинами. Это первая европейская страна, которая ввела такое нововведение.