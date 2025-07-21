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В Естонії вирішили доплачувати бонуси строковикам за хорошу фізичну форму

Новини — Понеділок, 21 липня 2025, 15:45 — Марія Ємець

В Естонії вирішили запровадити премію до щомісячного грошового забезпечення строковиків, які на вступному тесті показали гарний рівень фізичної підготовки.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". 

У липні анонсували, що естонські строковики надалі зможуть отримувати премію на увесь термін своєї строкової служби, якщо складуть вступний тест з фізпідготовки на бали від 240 (з 300) і вище.  

Тест на фізичну витривалість включає присідання і відтискання протягом 2 хвилин та біг на 3,2 км. 

Нововведення запровадили як пілотний проєкт з липня 2025 до січня 2027 року. 

Щомісячна надбавка тим, хто подбав про свою фізичну форму перед призовом, складатиме 50 євро. Грошове забезпечення строковиків, залежно від звання і тривалості служби, складає від 115 до 230 євро, тож 50 євро є відчутним бонусом. 

За статистикою останніх років, лише 30% призовників складають фізичні нормативи на рівень, який вважається задовільним. Проте далі, коли жорсткі тренування стають повсякденною рутиною, частка спроможних здати нормативи зростає. 

У Збройних силах Естонії ставлять за мету, щоб фізичні нормативи на мінімальний задовільний рівень складали 85% призовників.

Окрім того, одноразову доплату у розмірі 1000 євро передбачили для тих, хто перед призовом встиг отримати водійське посвідчення на категорію В.

У Швеції також обговорюють, як покращити життя строковикам і вирішити системні проблеми, перш ніж масштабувати призов.

Нагадаємо, у Данії з 1 липня набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками. Це перша європейська країна, що запровадила таке нововведення. 

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Естонія
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