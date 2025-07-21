В Естонії вирішили доплачувати бонуси строковикам за хорошу фізичну форму

В Естонії вирішили запровадити премію до щомісячного грошового забезпечення строковиків, які на вступному тесті показали гарний рівень фізичної підготовки.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У липні анонсували, що естонські строковики надалі зможуть отримувати премію на увесь термін своєї строкової служби, якщо складуть вступний тест з фізпідготовки на бали від 240 (з 300) і вище.

Тест на фізичну витривалість включає присідання і відтискання протягом 2 хвилин та біг на 3,2 км.

Нововведення запровадили як пілотний проєкт з липня 2025 до січня 2027 року.

Щомісячна надбавка тим, хто подбав про свою фізичну форму перед призовом, складатиме 50 євро. Грошове забезпечення строковиків, залежно від звання і тривалості служби, складає від 115 до 230 євро, тож 50 євро є відчутним бонусом.

За статистикою останніх років, лише 30% призовників складають фізичні нормативи на рівень, який вважається задовільним. Проте далі, коли жорсткі тренування стають повсякденною рутиною, частка спроможних здати нормативи зростає.

У Збройних силах Естонії ставлять за мету, щоб фізичні нормативи на мінімальний задовільний рівень складали 85% призовників.

Окрім того, одноразову доплату у розмірі 1000 євро передбачили для тих, хто перед призовом встиг отримати водійське посвідчення на категорію В.

У Швеції також обговорюють, як покращити життя строковикам і вирішити системні проблеми, перш ніж масштабувати призов.

Нагадаємо, у Данії з 1 липня набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками. Це перша європейська країна, що запровадила таке нововведення.