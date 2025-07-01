В Дании вступил в силу призыв женщин в армию наравне с мужчинами

С 1 июля в Дании вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривают призыв женщин в армию наравне с мужчинами.

Об этом говорится в сообщении датских Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Со вторника в Дании вступил в силу законопроект о полном равенстве военной службы.

Он предусматривает, что женщины, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, будут обязаны в течение 2026 года "наравне с мужчинами" принять участие в призыве на военную службу, если не хватит добровольцев.

В Дании призыв на военную службу используется тогда, когда не хватает добровольцев. Если раньше для женщин служба в армии была возможна только на добровольной основе, то теперь они подлежат и общему призыву.

Кроме того, со вторника была изменена сама срочная военная служба. Теперь она будет длиться в среднем 11 месяцев: пять месяцев будут посвящены базовой подготовке, остальные – оперативной службе.

Когда в апреле 2024 года парламентские партии Дании согласились ввести женскую воинскую повинность, две партии – включая Либеральный альянс – наложили на предложение вето, чтобы оно могло вступить в силу только в 2027 году после всеобщих выборов.

Но решение Либерального альянса не препятствовать принятию закона о призыве женщин позволило перенести введение призыва для женщин на год вперед.