В Косово неожиданно приблизились к разрешению политического кризиса

Глава правительства частично признанного Косово Альбин Курти в понедельник заявил о прогрессе в переговорах о формировании коалиции, которая может положить конец политическому кризису, продолжающемуся последние три месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

По словам Курти, в минувшие выходные он провел переговоры с лидером Социал-демократической партии Фатмиром Лимаем и выдвинул предложение о сотрудничестве.

"Я сделал конкретное предложение, чтобы все было сделано как можно быстрее, чтобы мы могли сформировать Ассамблею и правительство", – заявил Курти на пресс-конференции, отказавшись раскрыть детали.

Глава косовского правительства выразил надежду, что до конца недели переговоры с социал-демократами будут завершены и "мы будем иметь новости о достижении соглашения или его отсутствии".

Партия Курти, Движение "Самоопределение", победила на выборах в феврале 2025 года, но не имеет большинства.

"Самоопределение" и крупнейшие оппозиционные партии не могут договориться о назначении спикера парламента и его заместителей, без чего Ассамблея Косова никак не сможет закрыть учредительное заседание, которое переносили уже 50 раз подряд.

Из-за этого Косово находится в перманентном политическом кризисе.

В конце июня Конституционный суд Косово обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней, но решение пока не повлияло на ситуацию, поскольку разные партии толкуют его по-разному.

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