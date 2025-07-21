У Косові несподівано наблизились до вирішення політичної кризи

Голова уряду частково визнаного Косова Альбін Курті в понеділок заявив про прогрес у переговорах про формування коаліції, що може покласти край політичній кризі, яка триває останні три місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

За словами Курті, минулими вихідними він провів переговори з лідером Соціал-демократичної партії Фатміром Лімаєм і висунув пропозицію про співпрацю.

"Я зробив конкретну пропозицію, щоб все було зроблено якомога швидше, щоб ми могли сформувати Асамблею і уряд", – заявив Курті на пресконференції, відмовившись розкривати деталі.

Глава косовського уряду висловив сподівання, що до кінця тижня переговори із соціал-демократами будуть завершені і "ми матимемо новини про досягнення угоди або її відсутність".

Партія Курті, Рух "Самовизначення", перемогла на виборах у лютому 2025 року, але не має більшості.

"Самовизначення" і найбільші опозиційні партії не можуть домовитись призначення спікера парламенту та його заступників, без чого Асамблея Косова ніяк не закриє установче засідання, яке переносили вже 50 разів поспіль.

Через це Косово перебуває в перманентній політичній кризі.

Наприкінці червня Конституційний суд Косова зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів, але рішення поки що не вплинуло на ситуацію, бо різні партії тлумачать його по-різному.

Читайте детальніше про те, чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.