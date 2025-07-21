Туск в среду объявит новый состав правительства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявит обновленный состав своего правительства 23 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X заявил спикер польского правительства Адам Шлапка.

"Премьер объявит состав нового Совета министров в среду в 10:00", – сообщил он.

Premier ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.00. – Adam Szłapka (@adamSzlapka) July 21, 2025

Журналисты RMF24 со ссылкой на свою информацию сообщают, что должность утратит в частности министр сельского хозяйства Чеслав Секерский – вместо него должны назначить другого политика из Польской крестьянской партии Стефана Краевского, который до сих пор был заместителем министра.

О планах перестановок в правительстве было известно еще до президентских выборов, а впоследствии Туск подтвердил их.

По данным СМИ, Туск предложил коалиции сократить количество министров и вице-министров на 20%, а также создать два "суперминистерства" – экономики и ответственного за цифровизацию, образование и спорт.

Опрос в Польше в начале июля показал самый высокий уровень недовольства правительством Дональда Туска за все время его работы.