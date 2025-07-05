Туск в середине июля планирует объявить о масштабных изменениях в правительстве

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу обсудил с лидерами своей коалиции план перестановок в правительстве, который должен быть объявлен в ближайшие недели.

Об этом в комментарии RMF FM сказал спикер польского правительства Адам Шлапка, передает "Европейская правда".

Встреча Туска с лидером партии "Польша 2050", спикером Сейма Шимоном Головней и лидерами Польской крестьянской партии Владиславом Косиняком-Камышем и Влодзимиром Чажастым длилась четыре часа.

Лидеры коалиционных партий обсудили, среди прочего, реконструкцию правительства Польши для более эффективного управления государством, подтвердил Шлапка.

Чажастый сказал журналистам после встречи, что "все решения приняты", а их детали объявят 15 июля. Спикер польского правительства не уточнил даты перестановок в правительстве.

По данным СМИ, Туск предложил коалиции сократить количество министров и вице-министров на 20%, а также создать два "суперминистерства" – экономики и ответственного за цифровизацию, образование и спорт.

О намерении провести перестановки в правительстве премьер Польши заявил еще в мае – до того, как кандидат от власти на президентских выборах Рафал Тшасковский проиграл выборы.

Один из последних опросов в Польше показал самый высокий уровень недовольства правительством Дональда Туска за все время его работы.